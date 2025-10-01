Студентка из Ростова победила на всероссийском конкурсе по лидерству

Донская студентка стала лучшей в одной из номинаций масштабного всероссийского соревнования «Лидер XXI века. Новые горизонты». Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Первое место в номинации «Будь в движении» заняла учащаяся РГЭУ (РИНХ) Дарья Моисеева. Финал конкурса и церемония награждения прошли в Казани. В 2025 году за звание лучших боролись свыше 12 тысяч человек из 88 регионов страны, а в заключительный этап вышли 300 самых талантливых участников.
Программа конкурса состояла из индивидуальных и групповых испытаний. Оценка экспертов включала такие критерии, как умение ставить цели, организованность, коммуникабельность и управление временем.
