Найден способ втрое повысить прочность деревянных компонентов БПЛА

Разработка выполнена молодежной командой «Новые крылья Удмуртии», которая прошла обучение в Университете «Синергия» в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российская исследовательская группа нашла способ повысить втрое прочность деревянных элементов крыльев, рам и креплений беспилотников за счет технологии обработки, укрепляющей целлюлозную основу древесины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Университета 2035.

Разработка выполнена молодежной командой «Новые крылья Удмуртии», которая прошла обучение в Университете «Синергия» в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», реализуемого с участием Университета 2035.

«Авторы разработали технологию обработки древесины, которая втрое повышает прочность изделий. Для получения этого результата они использовали метод щелочной делигнификации: сырье обрабатывали растворами гидроксида и сульфита натрия при высокой температуре, что позволяло удалить лигнин, делающий дерево хрупким. Затем размягченный материал прессовался под высоким давлением», — сказали ТАСС в организации.

Древесина широко применяется в производстве беспилотников: из фанеры изготавливаются элементы конструкции крыла в БПЛА самолетного типа (нервюры), элементы конструкции рамы (шпангоуты), а также моторамы — конструкции для крепления двигателя. В экспериментальных и учебных дронах фанера служит основой фюзеляжа и крыльев, лонжеронов и ребер жесткости различных моделей.

В отличие от фанеры, где слои склеиваются между собой и нарезаются, получаемый авторами материал с помощью прессования может приобретать любую форму. Технология обработки делает его прочнее и устойчивее к влаге, а возможность использования отходов деревообработки позволяет снизить примерно на 30% затраты на производство, уточняют авторы.

«Плита из отходов еловой древесины оказалась легче фанеры аналогичной площади более чем на 10%, а материал на основе конопли — легче почти на треть. В ходе испытаний образец из прессованной ели выдержал нагрузку, которая в несколько раз превышает разрушающую нагрузку для стандартной березовой фанеры», — сообщили в организации, отметив, что у материала нет аналогов.

