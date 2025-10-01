Спецкнопка против мошенников появится в приложениях российских банков

Функция предназначена для приема заявлений от клиентов о списаниях без их согласия либо при согласии, полученном под воздействием мошенников. На основании заявления формируется справка по каждой операции с указанием данных о банке, клиенте, получателе, сумме, валюте и дате транзакции.