Спецкнопка против мошенников появится в приложениях российских банков

В приложениях российских банков появится функция, позволяющая клиентам проинформировать о мошеннических операциях.
С 1 октября вступают в силу указания Центробанка о внедрении в банковские приложения специальной кнопки. Ее обязаны добавить 13 системно значимых банков.
Функция предназначена для приема заявлений от клиентов о списаниях без их согласия либо при согласии, полученном под воздействием мошенников. На основании заявления формируется справка по каждой операции с указанием данных о банке, клиенте, получателе, сумме, валюте и дате транзакции.
Если гражданин обратился в полицию, в приложении банка он сможет подтвердить факт воздействия мошенников. В этом случае правоохранительные органы смогут запросить необходимые сведения в Банке России.
Кроме того, указания обязывают банки обеспечить возможность подачи таких заявлений через банкоматы и иные технические устройства, отмечается в Telegram-канале ЦБ РФ.
Ранее в пресс-центре МВД России предупредили, что мошенники начали применять новые схемы для кражи денег у россиян, используя мобильные приложения для бесконтактных платежей. Эти приложения позволяют им получать данные банковских карт при близком контакте смартфона со считывателем.