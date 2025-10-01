Ричмонд
Вносить деньги через банкоматы придётся по новым правилам

Центральный банк России направил всем кредитным организациям директиву ужесточить контроль за отдельными операциями клиентов с наличными.

Источник: ДЕЙТА

Данный шаг призван повысить прозрачность финансовых потоков и снизить риски, связанные с возможным использованием наличных для незаконных целей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, теперь особое внимание банков будет уделяться ряду конкретных операций. В частности, вызовут вопросы случаи внесения наличных на собственный счет клиента в суммах, существенно превышающих его ежемесячный официальный доход.

Также будут тщательно проверяться пополнения счетов третьими лицами, особенно если банк не видит очевидной связи между владельцем счета и этим человеком. Особое внимание уделят крупным покупкам наличной иностранной валюты, что связано с рисками валютных махинаций или попытками вывода капитала за рубеж.

Кроме этого, подозрения могут вызвать крупные погашения кредитов наличными, особенно если клиент ранее уже попадал под подозрение, а источник средств остается неясным. Данные меры могут затронуть не только лиц с недобросовестными намерениями, но и обычных граждан, ведущих законную финансовую деятельность.

Банки имеют возможность приостановить подозрительные операции или ввести временные ограничения, например, установить суточный лимит на снятие наличных в размере до 50 тысяч рублей на два дня. В таких случаях клиенту необходимо будет самостоятельно связаться с банком, чтобы объяснить цель операции и подтвердить законность происхождения средств.

Также банк может сам связаться с клиентом, чтобы уведомить о введённых мерах и запросить дополнительные разъяснения. По мнению Мильчаковой, несмотря на введение усиленного контроля, большинство обычных операций физических лиц серьезно не пострадают. Однако некоторые категории граждан окажутся в зоне повышенного риска.

В первую очередь это касается инвесторов в криптовалюты, которые испытывают сложности с документальным подтверждением легального происхождения своих средств. Это может привести к дополнительным проверкам и ограничениями в их банковских операциях.