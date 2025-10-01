Вносить деньги через банкоматы придётся по новым правилам

Кроме этого, подозрения могут вызвать крупные погашения кредитов наличными, особенно если клиент ранее уже попадал под подозрение, а источник средств остается неясным. Данные меры могут затронуть не только лиц с недобросовестными намерениями, но и обычных граждан, ведущих законную финансовую деятельность.