В Татарстане 1 октября проведут проверку систем оповещения

Во всех регионах России 1 октября пройдет плановая проверка систем оповещения. В Татарстане запуск звуковых сирен запланирован на 10:30, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Сначала включат электросирены и речевые установки на муниципальном уровне, а затем на республиканском. В 10:43 теле- и радиоэфир прервут для трансляции сообщения «Внимание всем!».
МЧС призывает жителей не беспокоиться и не паниковать при звуке сирены. Вместо этого рекомендуется включить любой доступный телеканал или радио и прослушать информацию. В ведомстве также отметили, что сообщать о неисправностях не нужно, так как республиканская система оповещения была введена еще в 1980-х годах и частично устарела. Проблемные зоны специалистам известны заранее.
