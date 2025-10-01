Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане 1 октября проведут проверку систем оповещения

Запуск звуковых сирен запланирован на 10:30.

Источник: Комсомольская правда

Во всех регионах России 1 октября пройдет плановая проверка систем оповещения. В Татарстане запуск звуковых сирен запланирован на 10:30, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Сначала включат электросирены и речевые установки на муниципальном уровне, а затем на республиканском. В 10:43 теле- и радиоэфир прервут для трансляции сообщения «Внимание всем!».

МЧС призывает жителей не беспокоиться и не паниковать при звуке сирены. Вместо этого рекомендуется включить любой доступный телеканал или радио и прослушать информацию. В ведомстве также отметили, что сообщать о неисправностях не нужно, так как республиканская система оповещения была введена еще в 1980-х годах и частично устарела. Проблемные зоны специалистам известны заранее.

Напомним, министр рассказал татарстанцам о работе интернета при угрозе атаки БПЛА. Хайруллин подчеркнул, что в республике сеть загружается медленнее, но не отключается полностью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше