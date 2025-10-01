Суд на Урале восстановил на работе металлурга, уходившего домой на минуту раньше

В ходе заседания было установлено, что уралец, проработавший более 20 лет на заводе, был уволен в мае 2025 года по п.5 ч.1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей) за то, что периодически уходил с работы немного пораньше. Отдел кадров припомнил работнику неснятые дисциплинарные взыскания, с которыми он не был согласен. Уралец обратился в суд с иском о восстановлении нарушенных трудовых прав.
Суд признал приказ об увольнении незаконным и обязал завод восстановить работника в должности с сохранением прежних обязанностей и зарплаты. Заводу также предписали выплатить зарплату за время вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября в размере 323 679 ₽ 70 коп. и компенсировать моральный вред на 100 тыс. руб. Сотрудник уже получил исполнительный лист и приступил к работе. Решение суда пока не вступило в законную силу.