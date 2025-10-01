«Больно пока еще»: Дмитрий Дибров объяснил, почему не говорит о разводе с женой

По данным СМИ, сначала Дибров намеревался прокомментировать ситуацию, однако его отговорил адвокат Александр Добровинский. В эфире программы «Антропология» юрист объяснил, что не стоит опускаться до уровня публичных скандалов. Во время беседы телеведущий признался, что постоянно слышит упреки относительно молчания, но объяснил, что не желает обрушивать гнев на мать своих детей, ведь именно она останется рядом с ними.