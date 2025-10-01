«Больно пока еще»: Дмитрий Дибров объяснил, почему не говорит о разводе с женой

Развод телеведущего Дмитрия Диброва с молодой женой Полиной стал одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса. Пользователи соцсетей отмечают, что мужчина ведет себя сдержанно и достойно, в отличие от других громких историй.
По данным СМИ, сначала Дибров намеревался прокомментировать ситуацию, однако его отговорил адвокат Александр Добровинский. В эфире программы «Антропология» юрист объяснил, что не стоит опускаться до уровня публичных скандалов. Во время беседы телеведущий признался, что постоянно слышит упреки относительно молчания, но объяснил, что не желает обрушивать гнев на мать своих детей, ведь именно она останется рядом с ними.
Добровинский, выступивший в роли собеседника и советчика, не стал давить на шоумена, хотя хорошо знаком с деталями дела. Вместо этого они говорили о чувствах, об искусстве и даже об изменах. Дибров признался, что, несмотря на многочисленные слухи, предпочитает сохранять честь и не выносить личные обиды на публику.
— Больно мне пока продолжать еще это… Пока еще. Но через год встретимся и поговорим, — цитирует Диброва «СтарХит».
Дибров и его жена, модель Полина Диброва, официально развелись. Заседание, на котором присутствовали их адвокаты, прошло в судебном участке № 163 Одинцовского района Московской области. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам.