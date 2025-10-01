Воздушную тревогу объявили в Киеве

Воздушную тревогу в среду, 1 октября, объявили в Киеве. Также сирены звучали в некоторых районах Киевской, Черниговской и Черкасской областей Украины. Соответствующие данные приводят онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
— В 07:21 по московскому времени тревога звучала в Киеве и Киевской области, а также в некоторых районах соседних Черниговской и Черкасской областей, — передает Lenta.ru.
1 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сигнал тревоги прозвучал практически одновременно во всех регионах в 10:19. Ранее в Одессе были слышны взрывы. Кроме того, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. 18 августа после серии взрывов в Одессе начался крупный пожар.
15 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги прозвучали практически одновременно во всех регионах страны — около 14:00 по местному времени. Также 8 июля в Кировоградской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога.