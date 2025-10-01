Нижегородские медики поддержали реформу ОМС

Депутат Законодательного собрания, главный врач областного центра борьбы со СПИД Соломон Апоян, в свою очередь, подчеркнул важность диалога со всеми участниками процесса, указав, что главным приоритетом должно быть здоровье пациента, а не финансовые вопросы. Он также анонсировал скорый визит в Нижний Новгород депутатов Государственной Думы для проведения совещания с участием представителей Минздрава, страховых компаний и ТФОМС, где будут обсуждаться дальнейшие пути взаимодействия в системе ОМС.