Нижегородские медики поддержали реформу ОМС

В Нижнем Новгороде широко поддержана законодательная инициатива Минздрава России, которая может кардинально изменить роль частных страховых компаний в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Реформа, которая может вступить в силу с 2026 года, предусматривает, что губернаторы получат право передавать полномочия страховщиков территориальным фондам ОМС (ТФОМС), пишет телеграм-канал «Бокал прессека».
Инициатива была разработана в рамках подготовки проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Как пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подобный механизм уже успешно работает в новых субъектах РФ, и теперь его предлагают распространить на все регионы страны. По мнению парламентария, это повысит эффективность, прозрачность и управляемость системы ОМС, а также усилит государственный контроль над качеством медицинских услуг.
Медицинское сообщество Нижегородской области встретило возможные изменения с одобрением. Ранее главные врачи больниц неоднократно жаловались, что штрафы со стороны страховых компаний парализуют работу медучреждений, а их суммы зачастую превышают стоимость проведенного лечения и закупленных лекарств. Профсоюз работников здравоохранения региона и вовсе призвал полностью исключить страховщиков из системы ОМС.
— Это лишнее и ненужное звено в системе здравоохранения, — заявил председатель Профсоюза нижегородских медиков Василий Приказнов. Он отметил, что федеральные клиники уже давно финансируются напрямую из федерального фонда ОМС, без посредников, и эту практику следует распространить на региональный уровень.
Депутат Законодательного собрания, главный врач областного центра борьбы со СПИД Соломон Апоян, в свою очередь, подчеркнул важность диалога со всеми участниками процесса, указав, что главным приоритетом должно быть здоровье пациента, а не финансовые вопросы. Он также анонсировал скорый визит в Нижний Новгород депутатов Государственной Думы для проведения совещания с участием представителей Минздрава, страховых компаний и ТФОМС, где будут обсуждаться дальнейшие пути взаимодействия в системе ОМС.