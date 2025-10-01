На омском Левобережье зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

Специалисты оперативно отреагировали на обращения жителей посёлков Дружино и Горячий Ключ, проведя мониторинг качества воздуха. В течение 30 сентября мобильная экологическая лаборатория провела замеры в двух точках посёлка Дружино. По результатам исследований превышений ПДК по контролируемым показателям не обнаружено.