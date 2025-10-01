На омском Левобережье зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. На стационарном посту, расположенном по адресу ул. 3-я Любинская, 7, ПДК сероводорода была превышена в 1,62 раза.
Специалисты оперативно отреагировали на обращения жителей посёлков Дружино и Горячий Ключ, проведя мониторинг качества воздуха. В течение 30 сентября мобильная экологическая лаборатория провела замеры в двух точках посёлка Дружино. По результатам исследований превышений ПДК по контролируемым показателям не обнаружено.
Также на автоматизированных постах регионального мониторинга, которые следят за качеством атмосферного воздуха, превышений ПДК вредных веществ не выявлено.
Для справки: сероводород — это крайне токсичный газ, который может оказать серьёзное влияние на здоровье даже при небольшом превышении нормы.
Читайте также на портале Om1.ru.
Аномальные температуры: синоптики дали пугающий прогноз для омичей на осень.