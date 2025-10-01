В первом октябрьском матче омского «Авангарда» букмекеры верят в «ястребов»

В среду, 1 октября, в Омске «Авангард» сыграет матч чемпионата КХЛ против «Адмирала». Тот в предыдущей своей игре достаточно обидно уступил в гостях «Барысу» 0:3.
По ТВ игру покажет «12-й канал».
Гости на сегодня занимают 19-е место в общей таблице КХЛ. У омичей было три дня на возвращение с выезда и отдых, они сейчас в таблице лиги пятые.
Клубы играли официальные матчи между собой только в КХЛ. В этой истории встреч у «Авангарда» 27 побед, у владивостокцев 12. Соотношение шайб — 112:81.
Букмекеры оценивают шансы команд, предпочитая больше вероятность победы «Авангарда» (в основное время это коэффициент 1,55). Успех омичей по итогам хоть трех периодов, хоть овертайма и буллитов — это 1,32. Коэффициенты на победу «Адмирала» 5,25 и 3,56 соответственно.
Ранее мы сообщали, что в Омске умер известный болельщик «ястребов» Владимир Волотка.