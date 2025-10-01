Два корпуса на 450 квартир введены в эксплуатацию в районе Ростокино

«Застройщик успешно завершил строительство первой очереди и получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В рамках проекта построены два корпуса, соединенные одноэтажной галереей и подземным уровнем, где организована парковка на 208 машиномест. Общая площадь составила почти 49,4 тыс. кв. м», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.
Как уточняется, 23-этажным новостройкам на северо-востоке столицы присвоен почтовый адрес: ул. Сельскохозяйственная, д. 24А, корп. 1 и 2.
По словам главы ведомства, в сданных корпусах предусмотрено 450 квартир, от однокомнатных до пентхаусов с террасами. Жилая площадь занимает более 32,8 тыс. кв. м. После передачи объекта управляющей компании дольщики смогут получить ключи от помещений.
Фасады первой очереди ЖК, построенной по монолитно-кирпичной технологии, выполнены с использованием современных материалов: моллированного стекла и алюминиевых композитных панелей с антикоррозийным покрытием. Первый этаж отделан натуральным гранитом, здесь расположены два лобби с зонами отдыха, комнатами для хранения колясок и велосипедов, переговорными и лапомойками для домашних животных.
В паркинге предусмотрена возможность установки зарядок для электрокаров. Для удобства владельцев автомобилей со спортивной посадкой рельеф покрытия занижен, на нем отсутствуют пандусы. В корпусах смонтированы системы кондиционирования и очистки воды до уровня питьевой.
На территории комплекса проведено озеленение и установлены малые архитектурные формы российских производителей.
«С начала работ на площадке инспекторы комитета провели 14 контрольно-надзорных мероприятий, а эксперты подведомственного Центра экспертиз выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии корпусов утвержденной проектной документации», — добавил Слободчиков.
В настоящее время в жилом комплексе продолжается строительство еще четырех корпусов высотой от 23 до 24 этажей: уже завершены все монолитные работы, устанавливаются лифты, ведется подключение инженерных сетей и внутренняя отделка. Инфраструктурное наполнение проекта включает как закрытые, так и общедоступные зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с пространствами для занятий 20 олимпийскими видами спорта. Кроме этого, на территории комплекса появится первый в России центр биохакинга.