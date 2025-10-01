Два корпуса на 450 квартир введены в эксплуатацию в районе Ростокино

В настоящее время в жилом комплексе продолжается строительство еще четырех корпусов высотой от 23 до 24 этажей: уже завершены все монолитные работы, устанавливаются лифты, ведется подключение инженерных сетей и внутренняя отделка. Инфраструктурное наполнение проекта включает как закрытые, так и общедоступные зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с пространствами для занятий 20 олимпийскими видами спорта. Кроме этого, на территории комплекса появится первый в России центр биохакинга.