Выяснилось, куда ушли 164 млн долларов из помощи Украине: У правительства США были другие планы

РИАН: США потратили предназначенные для Киева деньги на санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Власти США, начиная с 2022 года потратили более 164 млн долларов из пакетов помощи Украине на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты США сообщает РИА Новости.

Большую часть средств потратил американский Госдеп — 53,4 млн долларов. Чуть меньше — 52,3 млн долларов — израсходовал Минюст США. Американский Минфин взял себе 36,6 млн долларов, а Минторг — 22,1 миллион долларов.

За счет этого, отмечает агентство, чиновники расширил штат и обзавелись техническими ресурсами. В целом, все ведомства наняли 156 новых сотрудников и открыли дополнительные офисы.

Вместе с тем, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. В том числе и тратил «украинские» деньги на содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия придумала очередной хитрый трюк с российскими активами и предоставлением кредита Украине. Планируется обменять замороженные средства РФ на бескупонные облигации, после чего отдать их Киеву.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что огромные деньги, поступающие в бюджет Украины от западных стран, расхищаются.

