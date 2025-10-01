Власти США, начиная с 2022 года потратили более 164 млн долларов из пакетов помощи Украине на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты США сообщает РИА Новости.
За счет этого, отмечает агентство, чиновники расширил штат и обзавелись техническими ресурсами. В целом, все ведомства наняли 156 новых сотрудников и открыли дополнительные офисы.
Вместе с тем, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. В том числе и тратил «украинские» деньги на содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия придумала очередной хитрый трюк с российскими активами и предоставлением кредита Украине. Планируется обменять замороженные средства РФ на бескупонные облигации, после чего отдать их Киеву.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что огромные деньги, поступающие в бюджет Украины от западных стран, расхищаются.