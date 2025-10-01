В Уфе ушла из жизни заслуженный врач Башкирии Лилия Ложкина

На 83-м году жизни скончалась заслуженный врач Республики Башкортостан, врач-оториноларинголог высшей категории Лилия Борисовна Ложкина. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской больницы № 21. С 2003 по 2020 год Лилия Борисовна возглавляла ЛОР-отделение ГКБ № 21.
«Врач от Бога, блестящий хирург и мудрый наставник, на протяжении долгих лет она продолжала оперировать и щедро делиться своим уникальным опытом с молодыми специалистами», — говорится в сообщении медучреждения.
В 2023 году ее профессионализм и преданность делу были отмечены званием лауреата конкурса «Серафимовский врач». Именно она одной из первых в республике внедрила передовой метод эндоназальной функциональной ринохирургии, пройдя обучение у австрийских коллег. Ее профессиональное мастерство вернуло здоровье и спасло жизни тысячам пациентов.
«Светлая память о Лилии Борисовне навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто ее знал», — высказались коллеги-медики.
Прощание с Лилией Борисовной состоится 2 октября в 08:30 у входа в патологоанатомическое отделение. Отпевание состоится в этот же день в 10:00 в кафедральном соборе Рождества Богородицы по адресу: Уфа, ул. Кирова, 102.