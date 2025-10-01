В Уфе ушла из жизни заслуженный врач Башкирии Лилия Ложкина

В 2023 году ее профессионализм и преданность делу были отмечены званием лауреата конкурса «Серафимовский врач». Именно она одной из первых в республике внедрила передовой метод эндоназальной функциональной ринохирургии, пройдя обучение у австрийских коллег. Ее профессиональное мастерство вернуло здоровье и спасло жизни тысячам пациентов.