Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше станет солнца, но не тепла. Прогноз погоды на 1 октября

Северо-восточный ветер разгонится до 7 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 73% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Клопс.ru

В Калининграде в среду, 1 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Причём, как обещают синоптики в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте», просветов в облаках станет больше.

Температура воздуха днём по области составит +10…+13°C, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный 3−7 м/с. Атмосферное давление начнёт медленно понижаться.

В октябре на всей территории Европы будут преобладать температурные аномалии: на Балканах начнутся заморозки, а тепло сохранится только в Испании и Франции.