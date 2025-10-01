Больше станет солнца, но не тепла. Прогноз погоды на 1 октября

В Калининграде в среду, 1 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Причём, как обещают синоптики в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте», просветов в облаках станет больше.
Температура воздуха днём по области составит +10…+13°C, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный 3−7 м/с. Атмосферное давление начнёт медленно понижаться.
В октябре на всей территории Европы будут преобладать температурные аномалии: на Балканах начнутся заморозки, а тепло сохранится только в Испании и Франции.