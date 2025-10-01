Филипп Киркоров, Лянка Грыу, Марианна Максимовская на светской премьере: фото

В Москве прошла светская премьера короткометражной драмы. Главным гостем вечера стал Филипп Киркоров — душа компании, человек дня. Как всегда стильно одетый поп-король — красиво, в окружении свиты, вошёл в кинотеатр, где его ждали многочисленные гости. Киркоров предпочёл не снимать солнечных очков, возможно потому что они изыскано были подобраны к его модному образу. На одном снимке он активно жестикулирует в беседе с журналистами; на другом — в роли радушного наставника, с теплой улыбкой беседует с Виолеттой Ямовой. Но самый красноречивый кадр — мгновение после того самого вопроса, где на лице артиста читается неподдельное изумление. Гостями вечера премьеры «Кровикс» стали Лянка Грыу, Марианна Максимовская, Виолетта Ямова, Анастасия Казанцева, Анастасия Годунова, Мария Чумакова, Анна Калашникова и многие другие.