Думскую улицу ждут очередные изменения

Некогда шумная и полная ночной жизни Думская улица продолжает меняться к лучшему.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге приняли решение сделать некогда скандальные, а ныне вполне культурные Думскую улицу и Перинную линию свободными от машин. Соответствующий документ от Комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы был опубликован на официальном сайте Смольного вечером 30 сентября. Он действителен до 17 сентября следующего года.

Так, в скором времени начнётся подготовка документации по планировке проекта, согласно которому Думская улица и прилегающая к ней перинная линия станут пешеходными. Небольшие изменения коснутся также и улицы Ломоносова от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова — она станет магистральной улицей районного значения. Напомним, что до 2023 году Думская улица в городе имела спорную репутацию — здесь находилось огромное количество шумных ночных заведений. Теперь же силами городских властей она превращается в общественное пространство семейной направленности.