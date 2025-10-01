Думскую улицу ждут очередные изменения

Так, в скором времени начнётся подготовка документации по планировке проекта, согласно которому Думская улица и прилегающая к ней перинная линия станут пешеходными. Небольшие изменения коснутся также и улицы Ломоносова от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова — она станет магистральной улицей районного значения. Напомним, что до 2023 году Думская улица в городе имела спорную репутацию — здесь находилось огромное количество шумных ночных заведений. Теперь же силами городских властей она превращается в общественное пространство семейной направленности.