Спасатели на вертолете эвакуировали всех туристов, застрявших на горе Фишт

Ранее в МЧС сообщили, что во время восхождения группы туристов на гору Фишт в Сочи один путешественник погиб, другой получил тяжелые травмы. В ведомстве отметили, что во время подъема по северному склону горы Фишт двое альпинистов из шести сорвались со скалы. Один из них погиб, а другой потерял способность передвигаться.