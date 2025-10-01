Спасатели на вертолете эвакуировали всех туристов, застрявших на горе Фишт

Со склона горы Фишт под Сочи вертолет эвакуировал травмированного альпиниста и тело погибшего туриста. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили на базу ЮРПСО МЧС в Сочи, где его уже ждала скорая помощь. Тело погибшего вывезли с труднодоступного участка и передали следственным органам Адыгеи.
Еще четверо участников группы не потребовали медицинской помощи. Их транспортировали к месту стоянки автомобилей, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщили, что во время восхождения группы туристов на гору Фишт в Сочи один путешественник погиб, другой получил тяжелые травмы. В ведомстве отметили, что во время подъема по северному склону горы Фишт двое альпинистов из шести сорвались со скалы. Один из них погиб, а другой потерял способность передвигаться.
28 сентября в СМИ появилась информация о том, что группа из трех альпинистов из Белгорода застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе, при спуске с горы один из них получил травму ноги. Позднее россиянам удалось вызвать помощь. При этом они не зарегистрировали свой маршрут перед началом путешествия.