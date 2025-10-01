Геомагнитный шторм не ослабевает уже 30 часов: ученые дали прогноз на ближайшие сутки

За прошедшие сутки основные параметры межпланетной среды изменились в отрицательную сторону. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась с примерно 400 до около 700 километров в секунду. Температура плазмы возросла в три раза — со 100 до 300 тысяч градусов. Незначительную стабилизирующую роль играет умеренный показатель напряженности межпланетного магнитного поля, пиковые значения которого совпали с вчерашними пиками колебаний магнитного поля.