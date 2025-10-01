Геомагнитный шторм не ослабевает уже 30 часов: ученые дали прогноз на ближайшие сутки

Геомагнитный шторм, начавшийся в последний день сентября около трех часов ночи, продолжается без перерыва уже около 30 часов. По данным Института космических исследований РАН, обстановка в околоземном космическом пространстве плохо способствует стабилизации состояния магнитосферы.
За прошедшие сутки основные параметры межпланетной среды изменились в отрицательную сторону. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась с примерно 400 до около 700 километров в секунду. Температура плазмы возросла в три раза — со 100 до 300 тысяч градусов. Незначительную стабилизирующую роль играет умеренный показатель напряженности межпланетного магнитного поля, пиковые значения которого совпали с вчерашними пиками колебаний магнитного поля.
Прогноз специалистов на ближайшие 24 часа остается неблагоприятным. Несмотря на потенциальное ослабление бури до умеренного уровня в ближайшие часы, общая ситуация на Солнце и в околоземном пространстве не способствует быстрой нормализации. Более того, в суточном прогнозе появилась вероятность свыше 50% формирования на Солнце вспышек наивысшего X-класса.
Напомним, что предыдущая мощная магнитная буря фиксировалась 1 июня. Ее повторение стало полной неожиданностью для ученых. Исследователи не прогнозировали новую магнитную бурю.