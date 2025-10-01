В Москве раскрыта серия многолетних преступлений

В столице удалось раскрыть серию преступлений насильственного характера, имевших место в период с 1992 по 2003 годы. Как сообщили в следственных органах, данные преступления были совершены на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов Москвы. Об этом сообщает СК.