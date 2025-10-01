Власти готовы изъять участок за Кройц-аптекой у «БалтАвтоЛайна»

«Участок находится в собственности “БалтАвтоЛайна”, это не арендные отношения, — уточнила Дятлова. — Уже сегодня туда пойдёт наш контроль. Забрать земельный участок, который находится в собственности, мы не в силах, но ставить строительные заборы можно тогда, когда есть разрешение на строительство. Есть ли здесь разрешение на строительство? Ответ “нет”. Это значит, что нужно убрать этот страшный строительный забор, а потом привести земельный участок в нормативное состояние, как это написано в правилах благоустройства».