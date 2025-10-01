Никита Михалков подтвердил слова Аллы Пугачёвой о проблемах со здоровьем

К работникам СМИ режиссёр вышел с тростью в руке. Михалкова попросили прокомментировать недавние заявления Примадонны о его здоровье.
«Какие проблемы? Спина болит — это правда», — сказал режиссёр в беседе с Gorod48.ru.
Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный появился в сети после новостей о резком ухудшении его состояния. Артист в своём обращении заявил, что с ним всё в порядке и призвал не верить слухам о его здоровье. В заключение он прочитал стихотворение собственного сочинения.
