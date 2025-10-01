Ричмонд
Никита Михалков подтвердил слова Аллы Пугачёвой о проблемах со здоровьем

Певица Алла Пугачёва во время недавнего интервью пожелала здоровья режиссёру Никите Михалкову, намекнув на его плохое самочувствие. Позже ведущий «Бесогона» во время встречи с журналистами в Липецке рассказал, что его действительно беспокоят боли в спине.

Источник: Life.ru

К работникам СМИ режиссёр вышел с тростью в руке. Михалкова попросили прокомментировать недавние заявления Примадонны о его здоровье.

«Какие проблемы? Спина болит — это правда», — сказал режиссёр в беседе с Gorod48.ru.

Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный появился в сети после новостей о резком ухудшении его состояния. Артист в своём обращении заявил, что с ним всё в порядке и призвал не верить слухам о его здоровье. В заключение он прочитал стихотворение собственного сочинения.

