Никита Михалков подтвердил слова Аллы Пугачёвой о проблемах со здоровьем

Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный появился в сети после новостей о резком ухудшении его состояния. Артист в своём обращении заявил, что с ним всё в порядке и призвал не верить слухам о его здоровье. В заключение он прочитал стихотворение собственного сочинения.