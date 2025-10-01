Ричмонд
В Самарской области 1 октября зазвучали сирены тревоги

Выяснили, что случилось.

Источник: Аргументы и факты

Жители Самарской области 1 октября 2025 года услышали тревожные звуки. И на протяжении дня они будут повторяться. Почему же воют сирены?

Дело в том, что в регионе проходит плановая проверка системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Работы начались в 7:20. В это время тестировалась передачаа сигнала «Проверка вызова» через стойки регулярного вещания. В 9:00 повторили эти же действия. Но всё это было не очень громко и касалось отдельных учреждений.

А вот в 10:30 сирены услышат уже все. Начнётся проверка на муниципальном уровне. Звуки тревоги будут разноситься над отдельными городами и сёлами три минуты. А в 10:40 протестируют уже региональную систему. Включат и сирены, и сигнал оповещения «Внимание всем».

Так что пугаться и паниковать не стоит. Подобные проверки проходят 1 октября не только в Самарской области, но и в других регионах. Однако бдительность сохранять стоит. Атаки вражеских БПЛА на территории России участились. Предупреждение об угрозе объявляется в губернии почти каждый день.

