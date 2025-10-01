Ричмонд
Крокус сити холл планируют открыть в 2026 году

Здание «Крокус сити холл», в котором полтора года назад в результате теракта погибли 150 человек, планируется вновь открыть весной 2026 года. Согласно информации telegram-канала SHOT, прежний концертный зал предполагается переоборудовать в выставочные павильоны. В настоящее время реконструкция объекта близка к завершению.

