В ЕС стремятся использовать активы РФ ради собственной выгоды: подробности

В статье говорится, что обсуждения данного вопроса состоятся во время неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене в среду, который будет посвящен тому, как потратить российские активы и не дать дружественным РФ странам, а именно Венгрии и Словакии, наложить вето на план.