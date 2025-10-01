В ЕС стремятся использовать активы РФ ради собственной выгоды: подробности

В ЕС хотят использовать российские активы для увеличения продаж своего оружия. Об этом сообщает газета Politico.
По информации источника, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что репарационный кредит из активов РФ с нулевым процентом должен быть частично использован «для укрепления собственной оборонной промышленности». Сейчас европейские лидеры думают о предоставлении Киеву такого кредита, который должен обеспечить использование средств для покупки оружия у производителей Европы.
В статье говорится, что обсуждения данного вопроса состоятся во время неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене в среду, который будет посвящен тому, как потратить российские активы и не дать дружественным РФ странам, а именно Венгрии и Словакии, наложить вето на план.
Четыре чиновника и дипломата, отмечает издание, сообщили, что идея немецкого канцлера Фридриха Мерца оказать давление на Украину для использования кредита для покупки европейского оружия привлекла поддержку со всего Союза.
Между тем, портал портал Euractiv писал, что план ЕС по выдаче «репарационного кредита» Киеву за счет украденных российских активов близок к провалу и может вызывать лишь смех и слезы.