Жители Берлина устроили скандал из-за развешенных агитационных плакатов Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ с пленными солдатами вермахта. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Авторы материала отмечают, что на плакатах содержался призыв присоединиться к так называемым украинским освободителям и вступить в интернациональный легион, а размещенный QR-код вел непосредственно на страницу подачи заявки.
Газета напоминает, что, согласно пункту 109h Уголовного кодекса Германии (StGB), привлечение граждан ФРГ к службе в военной или аналогичной структуре иностранного государства, а также их направление к вербовщикам или соответствующим организациям влечет уголовное наказание.
Санкции варьируются от денежного штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет. Исключение возможно лишь в случае наличия специального соглашения между Германией и иностранным государством, однако в отношении Украины такого соглашения не существует.
— На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина, Вильмерсдорфа, красуется яркий плакат. Крупные буквы на нем гласят: «Отомсти!». Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные, — сообщается в публикации.
Ранее на юго-западе Германии неподалеку от Штутгарта обнаружили могилу наемника, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины. Немца Димитриоса Феррару похоронили в ноябре 2024 года.