Shot: «Крокус Сити Холл» планируется открыть весной 2026 года

«Крокус Сити Холл», где полтора года назад произошел теракт, при котором погибли 150 человек, планируют открыть весной 2026 года. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что бывший концертный зал хотят переоборудовать под выставочные павильоны, а реконструкция здания близка к завершению.
По имеющимся данным, уже завершаются работы по восстановлению фасада и крыши. Ожидается, что обновленный комплекс примет посетителей спустя два года после трагедии, передает Telegram-канал.
22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».
Защита потерпевших в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» обратилась в Следственный комитет с просьбой арестовать активы бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Такие меры необходимы для обеспечения права пострадавших на компенсацию ущерба по делу, связанному с оказанием услуг, не отвечавших требованиям безопасности. АО «Крокус» отвечало за обслуживание системы пожаротушения и контроль эвакуационных выходов, Crocus Group занималась организацией мероприятий, а «Крокус профи» обеспечивало охрану здания.