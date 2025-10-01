Shot: «Крокус Сити Холл» планируется открыть весной 2026 года

Защита потерпевших в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» обратилась в Следственный комитет с просьбой арестовать активы бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Такие меры необходимы для обеспечения права пострадавших на компенсацию ущерба по делу, связанному с оказанием услуг, не отвечавших требованиям безопасности. АО «Крокус» отвечало за обслуживание системы пожаротушения и контроль эвакуационных выходов, Crocus Group занималась организацией мероприятий, а «Крокус профи» обеспечивало охрану здания.