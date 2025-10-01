В доме родителей: появились подробности взрыва в Мюнхене

Подрыв в Мюнхене подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей. Сам он погиб после взрыва. Об этом в среду, 1 октября, сообщило Bild.
— Обнаружено тело мужчины. Он, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Также был обнаружен как минимум один человек с огнестрельными ранениями, — говорится в материале издания.
Полиция проводит операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Водителей города предупредили о затруднениях на дорогах.
О взрыве стало известно ранее в этот же день. Тогда сотрудники правоохранительных органов призвали местных жителей не приближаться к району, где произошел инцидент. В ряде СМИ сообщили, что на месте ЧП работают саперы.
