Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре открыли движение по улице Почтовой

В Краснодаре открыли движение по улице Почтовой. Обтом сообщает пресс-служба местного дептранса.

Источник: Freepik

На данному участке производилось строительство ливневой канализации. Как и предполагалось, его завершили к 30 сентября.

«По поручению главы города Евгения Наумова открыли движение транспорта на месте строительства ливневой канализации», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что дорога уже открыта для проезда автомобилей. Однако она пока в виде основания под асфальтировку. Планируется, что нижний слой нанесут до 15 октября, а верхний слой, разметку и знаки — до 15 декабря.