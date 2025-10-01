В Краснодаре открыли движение по улице Почтовой

На данному участке производилось строительство ливневой канализации. Как и предполагалось, его завершили к 30 сентября.



«По поручению главы города Евгения Наумова открыли движение транспорта на месте строительства ливневой канализации», — говорится в сообщении департамента.



Отмечается, что дорога уже открыта для проезда автомобилей. Однако она пока в виде основания под асфальтировку. Планируется, что нижний слой нанесут до 15 октября, а верхний слой, разметку и знаки — до 15 декабря.