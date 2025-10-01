Отопление в Воронеже дали в 152 детсадах и 106 школах

Пуск тепла в социальные учреждения, напомним, в этом году в связи с погодными условиями начался уже с понедельника, 29 сентября. Жилые дома подключать к источнику тепла начнут только с сегодняшнего дня, 1 октября. При этом, как не раз отмечали власти, процесс технически сложный, и может занимать до двух недель.