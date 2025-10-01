Отопление в Воронеже дали в 152 детсадах и 106 школах

В настоящее время батареи потеплели в 152 детских садах из 211, находящихся на территории города, а также в 106 школах из 144. Что касается учреждений здравоохранения, то тут по последним данным цифры заметно меньше: вчера вечером тепло было только в 72 из 154 больниц и поликлиник.
Работы продолжаются.
Пуск тепла в социальные учреждения, напомним, в этом году в связи с погодными условиями начался уже с понедельника, 29 сентября. Жилые дома подключать к источнику тепла начнут только с сегодняшнего дня, 1 октября. При этом, как не раз отмечали власти, процесс технически сложный, и может занимать до двух недель.