Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление в Воронеже дали в 152 детсадах и 106 школах

В Воронеже отопление дали в 65% объектов социальной сферы. Такими данными вечером во вторник, 30 сентября, поделились в пресс-службе городского управления ЖКХ.

В настоящее время батареи потеплели в 152 детских садах из 211, находящихся на территории города, а также в 106 школах из 144. Что касается учреждений здравоохранения, то тут по последним данным цифры заметно меньше: вчера вечером тепло было только в 72 из 154 больниц и поликлиник.

Работы продолжаются.

Пуск тепла в социальные учреждения, напомним, в этом году в связи с погодными условиями начался уже с понедельника, 29 сентября. Жилые дома подключать к источнику тепла начнут только с сегодняшнего дня, 1 октября. При этом, как не раз отмечали власти, процесс технически сложный, и может занимать до двух недель.