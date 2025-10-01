В Перми отремонтировали улицу Космонавта Леонова

Эта дорога — важная транспортная артерия: ежедневно по ней проходят девять городских автобусных маршрутов. Рядом находятся сразу несколько образовательных и социальных учреждений: детские сады № 35, № 403 и «Город мастеров», школы № 136 и школа-интернат «Уральское Подворье», а также лицей № 8 и корпус детской поликлиники № 5.