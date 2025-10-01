В Перми отремонтировали улицу Космонавта Леонова

В Перми завершен ремонт участка улицы Космонавта Леонова. Обновление коснулось отрезка от улицы Рязанской до улицы Архитектора Свиязева.
Эта дорога — важная транспортная артерия: ежедневно по ней проходят девять городских автобусных маршрутов. Рядом находятся сразу несколько образовательных и социальных учреждений: детские сады № 35, № 403 и «Город мастеров», школы № 136 и школа-интернат «Уральское Подворье», а также лицей № 8 и корпус детской поликлиники № 5.
Что сделано в ходе ремонта: -полностью обновили асфальт на проезжей части;
- заменили бордюры у остановок и вдоль дороги;
- установили пешеходные ограждения;
- отремонтировали остановочные площадки и карманы для автобусов на остановках «Микрорайон Нагорный» и «Улица Геологов»;
- привели в порядок 58 колодцев;
- установили 30 новых дорожных знаков;
- нанесли свежую дорожную разметку.
Благодаря этим изменениям улица стала безопаснее и удобнее как для водителей, так и для пешеходов.