В Перми отремонтировали улицу Космонавта Леонова

Ежедневно по этой дороге проходят девять городских автобусных маршрутов.

Источник: пресс-служба Минтранса Пермского края

В Перми завершен ремонт участка улицы Космонавта Леонова. Обновление коснулось отрезка от улицы Рязанской до улицы Архитектора Свиязева.

Эта дорога — важная транспортная артерия: ежедневно по ней проходят девять городских автобусных маршрутов. Рядом находятся сразу несколько образовательных и социальных учреждений: детские сады № 35, № 403 и «Город мастеров», школы № 136 и школа-интернат «Уральское Подворье», а также лицей № 8 и корпус детской поликлиники № 5.

Что сделано в ходе ремонта: -полностью обновили асфальт на проезжей части;

  • заменили бордюры у остановок и вдоль дороги;
  • установили пешеходные ограждения;
  • отремонтировали остановочные площадки и карманы для автобусов на остановках «Микрорайон Нагорный» и «Улица Геологов»;
  • привели в порядок 58 колодцев;
  • установили 30 новых дорожных знаков;
  • нанесли свежую дорожную разметку.

Благодаря этим изменениям улица стала безопаснее и удобнее как для водителей, так и для пешеходов.