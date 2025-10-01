Душа поёт: какие возможности для занятий музыкой есть в России

Пение и игра на музыкальных инструментах — в числе любимых занятий у творческих людей. Кто-то посвящает искусству свою жизнь, а другие делают это для души: например, жители в селах и малых городах участвуют в хоровых и инструментальных коллективах. Репетируют и выступают они в домах культуры, которые ремонтируются по нацпроекту «Семья».
В Международный день музыки, 1 октября, многие из таких коллективов выступят со своими концертными программами наравне со звездами в разных регионах России. Встреч с нашими исполнителями ждут и местные ценители искусства, и зарубежные.
О том, почему у отечественной музыки столько поклонников во всем мире и какие возможности для развития получают молодые таланты, порталу национальныепроекты.рф рассказал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.
— Александр Сергеевич, популярны ли сегодня профессии, связанные с музыкой: хормейстер, учитель пения, музыковед и другие?
— Когда я слышу досужие рассуждения о том, что «искусство катится вниз, молодежь пошла не та», то никак не могу с ними согласиться. У нас, в Гнесинке, мы видим, что у молодых людей вовсе не падает интерес к искусству. Приходит много талантливых ребят.
На примере нашего вуза могу сказать, что у нас не бывает недобора абитуриентов. Молодежи интересны музыкальные специальности. Отмечу, что большинство наших студентов не являются москвичами. За последние пять лет к нам приезжали поступать представители всех регионов страны, а также 50 стран мира.
— Какой у вас конкурс при поступлении?
— В последние годы он доходил до 20 человек на место в зависимости от специальности. Больше всего желающих учиться на артистов мюзиклов и шоу-программ. Это доказывает, что мы не ошиблись, когда решили ввести это образовательное направление три года назад по программе господдержки вузов «Приоритет 2030».
Помимо этого, мы открыли еще несколько востребованных направлений. Так, раньше мастера по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов передавали свое умение из поколения в поколение. Теперь же молодые люди могут пройти обучение у нас и стать дипломированными специалистами. По нашему примеру такую специальность ввели в этом году и в Магнитогорской консерватории.
То же самое можно сказать про магистерскую программу «Медиакомпозиция». Ее первые выпускники в этом году завершили обучение. Защита дипломных работ проходила на «Мосфильме», студентам нужно было создать музыку и другой аудиоконтент для конкретных художественных картин. В итоге представители киноиндустрии высоко оценили уровень наших ребят.
В целом более 90% выпускников Гнесинки без проблем находят работу. Эти данные официально подтверждены.
— И это в условиях, когда отсутствует обязательное распределение?
— Совершенно верно. Сейчас в нашей стране нет распределения выпускников вузов с обязательной отработкой. Хотя, честно говоря, я считаю, что для культурной сферы эта мера поддержки могла бы быть полезна.
В России сегодня действуют десять федеральных консерваторий, каждая из них сохранила высокий уровень подготовки специалистов. Конечно, работа в культурной сфере по популярности не сравнится, например, с нефтяной отраслью. Тем важнее усилия, которые предпринимает государство для повышения ее престижа.
В этом году появилась программа «Земский работник культуры». Преподаватели музыки, руководители музыкальных коллективов, концертмейстеры и другие специалисты, переезжающие в глубинку, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке и в новых регионах — даже 2 млн. Думаю, что у этой инициативы есть большие перспективы.
Я много езжу по стране и всегда радуюсь, когда вижу, что руководители регионов тоже понимают, насколько важно поддерживать работников культуры. Им помогают решать вопросы с жильем, выделяют доплаты. Так происходит, например, в Свердловской и Тюменской областях, на Ямале.
Здорово, что даже в отдаленных селах и малых городах по нацпроекту ремонтируют дома культуры, филармонии и детские школы искусств. Проводят конкурсы исполнительского мастерства, лучшим педагогам вручают премии.
Жители регионов с радостью приводят своих детей учиться в обновленные музыкальные школы, где трудятся внимательные педагоги и всем хватает новых инструментов. Это прекрасно, ведь музыкальное образование — очень важный этап становления личности ребенка.
— Помимо занятий в музыкальной школе также очень важны уроки по этому предмету в общеобразовательных учебных заведениях. Раньше их проводили по системе, созданной известным композитором и педагогом Дмитрием Кабалевским. А как школьники занимаются пением и музыкой сейчас?
— Дмитрий Борисович Кабалевский — это титаническая фигура, он внес очень большой вклад в развитие отечественной культуры. Разработанную им программу преподавания музыки лично я оцениваю очень высоко. Но сегодня она нуждается в актуализации.
Единой методики преподавания музыки в школах сейчас нет. Есть несколько разных учебных программ. Одну из них создали наши коллеги из Гнесинки — проректор по научной работе Татьяна Науменко и заведующий кафедрой педагогики Виталий Алеев. Каждый преподаватель музыки и каждая школа вольны самостоятельно выбрать концепцию обучения.
Однако я считаю, что все-таки нужна общая универсальная методическая разработка. В ней непременно должны участвовать компетентные и уважаемые музыканты.
Кстати, недавно меня включили в экспертную группу Минпросвещения РФ по отбору песен, которые будут изучать в школах. Я готов также войти в команду, которая займется непосредственно будущей методикой преподавания музыки в школе. Убежден, что этот предмет помогает лучше понять важные этапы истории страны.
— Вы как-то ранее в интервью рассказывали, как решается задача культурного образования детей в Узбекистане. Там на уровне главы государства принято решение, что каждый школьник может бесплатно осваивать какой-либо музыкальный инструмент. Как вы оцениваете такую практику?
— Отличный пример! Считаю, что опыт узбекских коллег достоин изучения. Я знаком с авторами этой концепции. Знаю, что сейчас в Узбекистане даже обсуждают возможность добавить отдельную дисциплину «Игра на музыкальном инструменте» в аттестат зрелости, который выдают детям по окончании школы.
Думаю, что мы тоже к этому постепенно придем. И шаги в этом направлении уже сделаны: в июле Президент России поручил со следующего учебного года добавлять в образовательный процесс в начальной школе творческие практики, включая занятия музыкой, изобразительным и театральным искусством. Такая инициатива позволит с ранних лет выявлять таланты у детей. Это очень важно для их дальнейшего развития.
Преподаватели нашей академии часто выезжают в регионы, бывают на творческих конкурсах и берут на заметку способных ребят. Нередко педагоги устанавливают кураторство над ними. Помогают восполнить пробелы в теоретических знаниях, чтобы дети смогли потом преодолеть вступительные испытания в вузе. Но сначала нужно, чтобы талант заметили и поддержали на местном уровне.
— Одной из практик, которые помогают укреплять творческий потенциал, можно также назвать хоровое пение. Сейчас таких коллективов не очень много. Как вы считаете, можно ли возродить хоровое любительское движение?
— Думаю, да. Оно всегда держалось на энтузиазме и любви к искусству. Одно время я руководил камерным хором Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН. И его участники, которые, казалось бы, были далеки от музыки, с удовольствием приходили на репетиции. Конечно, многое зависит от руководителя организации или предприятия. Если он интересуется искусством, то окажет содействие развитию творческих способностей у подчиненных.
Знаю, что в Москве и ряде других регионов по программе «Активное долголетие» созданы народные и академические хоры. И пожилые люди в них охотно поют.
Если хоровое любительское движение получит поддержку на государственном уровне, например, по нацпроекту «Семья», наверняка найдется немало желающих присоединиться к нему.
Пение хором — это исконно народное занятие. Оно существовало на Руси испокон веков. И в наше время это вполне может стать модным веянием.
— Вы тоже руководите в Гнесинке хором Altro coro. В этом году даже были с ним на гастролях за границей. Расскажите об этом подробнее.
— Да, нашему коллективу в этом году исполняется 15 лет. Когда он создавался, в вузе уже был академический хор, поэтому выбрали такое название Altro coro, что означает на итальянском языке «Другой хор».
У этой певческой команды особая просветительская миссия. Мы с самого начала исполняли сочинения талантливых композиторов, которые оказались обделены вниманием публики.
Сегодня для нас важно доносить до аудитории творчество отечественных композиторов, в том числе современных — Александра Чайковского, Кузьмы Бодрова, Сергея Екимова, Ефрема Подгайца. Очень приятно, когда зал аплодирует стоя после исполнения сочинений, рожденных в последние годы. Это наилучшее подтверждение высокого уровня российского композиторского искусства.
И европейские зрители нашу музыку тоже хорошо принимают, несмотря на споры политиков. В этом мы убедились на своем опыте: если на афише написано «русский хор», точно будет полный зал.
В этом году у нас был «Тур Победы», приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Мы побывали с концертами в Италии, Швейцарии, Бельгии и Германии. Исполняли специально подготовленную для поездки программу: знаменитую «Ленинградскую тетрадь» Александра Флярковского, «Четыре хора на слова Твардовского» Родиона Щедрина и сюиту из песен военных лет в аранжировке Кузьмы Бодрова. Практически на всех концертах буквально яблоку негде было упасть. Что бы ни происходило в политике, люди все равно тянутся к прекрасному.
В ноябре запланированы гастроли в Пекине. Есть идея выступить вместе с хором Китайской консерватории, исполнить русскую музыку и произведения китайских композиторов, чтобы политический союз двух стран был подкреплен и союзом культурным. Не сомневаюсь, что этот концерт станет знаковым событием перекрестного Года культуры России и Китая.
