Душа поёт: какие возможности для занятий музыкой есть в России

В этом году у нас был «Тур Победы», приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Мы побывали с концертами в Италии, Швейцарии, Бельгии и Германии. Исполняли специально подготовленную для поездки программу: знаменитую «Ленинградскую тетрадь» Александра Флярковского, «Четыре хора на слова Твардовского» Родиона Щедрина и сюиту из песен военных лет в аранжировке Кузьмы Бодрова. Практически на всех концертах буквально яблоку негде было упасть. Что бы ни происходило в политике, люди все равно тянутся к прекрасному.