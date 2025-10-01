В России готовятся отметить День учителя: какие выплаты и льготы положены педагогам

В 2024—2025 учебном году в российских школах работали 1,13 млн учителей, тогда как в 2023 году их было на 100 тысяч больше. Для педагогов предусмотрены различные льготы, включая надбавки за квалификацию, участие в программе «Земский учитель» с выплатами до 2 миллионов рублей, сокращенную рабочую неделю, удлиненный отпуск и возможность досрочного выхода на пенсию. Подробнее о том, какие выплаты и льготы положены педагогам, — в материале URA.RU.