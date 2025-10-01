В России готовятся отметить День учителя: какие выплаты и льготы положены педагогам

Депутаты ГД предложили ввести ежегодную выплату для учителей.
В России ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник педагогов — День учителя. В 2025 году эта дата выпадает на воскресенье. В нашей стране праздник официально признан, однако не является выходным днем.
В 2024—2025 учебном году в российских школах работали 1,13 млн учителей, тогда как в 2023 году их было на 100 тысяч больше. Для педагогов предусмотрены различные льготы, включая надбавки за квалификацию, участие в программе «Земский учитель» с выплатами до 2 миллионов рублей, сокращенную рабочую неделю, удлиненный отпуск и возможность досрочного выхода на пенсию. Подробнее о том, какие выплаты и льготы положены педагогам, — в материале URA.RU.
Льготы и выплаты для учителей в 2025 году.
Трудовые льготы и условия труда.
Сокращенное рабочее время: для российских учителей установлена сокращенная продолжительность рабочего времен — не более 36 часов в неделю. Преподавательская нагрузка ограничена 18 часами в неделю, а часы сверх этого норматива подлежат дополнительной оплате.
Удлиненный отпуск: ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью от 42 до 56 дней. Для учителей, работающих в районах Крайнего Севера, отпуск может достигать 80 дней.
Длительный отпуск за свой счет: право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до одного года с сохранением должности предоставляется один раз в десять лет при наличии непрерывного педагогического стажа.
Повышение квалификации: учителя имеют право на бесплатное дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) не реже одного раза в три года.
Досрочная пенсия: право на досрочное назначение страховой пенсии по старости возникает при наличии педагогического стажа не менее 25 лет. Для тех, у кого такое право возникло в 2023 году и позже, оформление пенсии возможно через 5 лет после выработки стажа.
Денежные выплаты и надбавки.
Индексация заработной платы: в январе 2025 года запланирована индексация заработной платы учителей на 13,2%.
Стимулирующие и компенсационные выплаты: к ним относятся надбавки за квалификационную категорию, звание «Заслуженный учитель РФ» (доплата не менее 15% от оклада), за классное руководство (от 5 000 до 10 000 рублей в зависимости от локации), за проведение ЕГЭ и ОГЭ, а также за занятия в группе продленного дня. Предусмотрены доплаты за вредные условия труда учителям химии, физики, информатики.
Выплата за «Разговоры о важном»: за проведение этих занятий устанавливается отдельная доплата по ставке внеурочной деятельности.
Премии и гранты: учителям выплачиваются премии по итогам работы, а также могут предоставляться гранты за особые достижения, например, за подготовку стобалльников ЕГЭ (в Московской области — 172 500 рублей).
Поддержка молодых специалистов.
«Подъемные» выплаты: выпускникам вузов, устроившимся на работу по специальности в течение трех месяцев после окончания обучения и заключившим трудовой договор не менее чем на три года, назначается повышенный оклад. Дополнительные выплаты предусмотрены для обладателей красных дипломов.
Единовременное пособие: по итогам трех лет успешной работы молодым специалистам может выплачиваться единовременная премия.
Ежемесячные дотации: молодым педагогам может предоставляться ежемесячная дотация на покупку канцтоваров и учебных пособий.
Прочие льготы: в некоторых регионах предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте для молодых специалистов.
Программа «Земский учитель».
Цель программы: привлечение учителей в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.
Размер выплаты: единовременная компенсационная выплата составляет 1 миллион рублей. Для Дальневосточного федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выплата увеличена до 2 миллионов рублей.
Жилищные льготы и поддержка.
Компенсация коммунальных услуг: для учителей, работающих в сельской местности, установлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1 200 рублей. Регионы имеют право увеличивать эту сумму.
Предоставление жилья: нуждающиеся учителя, состоящие на учете, имеют право на первоочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма или служебного жилья. В ряде регионов предусмотрено выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Льготная ипотека: в 2025 году ожидается запуск льготной ипотечной программы для государственных служащих, включая учителей. В некоторых регионах уже действуют меры поддержки: выплаты на первоначальный взнос (например, до 300 000 рублей в Ивановской области), компенсация части процентов или льготные займы.
Государственные жилищные сертификаты: молодым ученым из числа педагогических работников вузов могут выдаваться государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья.
Льготы для учителей-пенсионеров и ветеранов труда.
Полное получение пенсии и зарплаты: учителя-пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получают и заработную плату, и пенсию в полном объеме.
Компенсация ЖКУ: учителям-пенсионерам независимо от стажа работы предоставляются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере, устанавливаемом регионом.
Ветеранские льготы: педагоги со званием «Заслуженный учитель РФ» могут получить звание «Ветеран труда», что дает право на ежемесячную денежную выплату, 50% льготу по оплате ЖКУ, освобождение от имущественного и земельного налога (на один объект), снижение транспортного налога и компенсацию проезда к месту отдыха раз в два года.
Интересные факты об учителях в России.
В начале 2024 года в российском образовании работало более 1 миллиона педагогов. 86,6% учителей имеют высшее образование, около 23% педагогов — моложе 35 лет, а почти 15% — старше 60 лет. Средняя зарплата учителей в 2025 году составила 54,4 тысячи рублей, однако в некоторых регионах, например, в Чукотском автономном округе, она достигала 115 тысяч рублей, а в Москве — 86,3 тысячи рублей.
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату ко Дню учителя.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную выплату ко Дню учителя в размере базового оклада для всех педагогов, включая работников сферы дополнительного образования. По его словам, это позволит каждому учителю почувствовать свою значимость и подчеркнуть их вклад в развитие страны. Выплата не только станет финансовой поддержкой, но и поможет повысить престиж профессии и сохранить квалифицированные кадры в образовании.
За оскорбление учителей предложили штрафовать на 700 тысяч рублей.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести штрафы за оскорбление учителей. Он предложил установить штрафы от пяти до 20 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Особо суровые меры предусмотрены за травлю педагогов в социальных сетях и СМИ — штраф может составить до 700 тысяч рублей. Законопроект уже направлен на отзыв в Верховный суд и правительство. По мнению авторов инициативы, такие меры необходимы для защиты педагогов, которые часто становятся жертвами хамства и несправедливости.