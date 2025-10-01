В Одинцово произошел пожар в многоэтажном доме

В одном из многоквартирных домов на улице Сколковской в Одинцово вспыхнул пожар. Подразделения пожарной охраны сталкиваются с затруднениями при подъезде к очагу возгорания из-за автомобилей, припаркованных во дворе. Об этом сообщает telegram-канал Агентство Москва.