Взятки на сотни тысяч рублей: начальницу отдела ФССП уличили в коррупции

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего начальницы отдела судебных приставов Демского района и двух ее сообщников. Обвиняемые предстанут перед судом по статьям за получение и даче взятки, а также за посредничество во взяточничестве.