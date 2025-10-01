Ричмонд
Взятки на сотни тысяч рублей: начальницу отдела ФССП уличили в коррупции

В Уфе главу отдела ФССП осудят за взятки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего начальницы отдела судебных приставов Демского района и двух ее сообщников. Обвиняемые предстанут перед судом по статьям за получение и даче взятки, а также за посредничество во взяточничестве.

Согласно версии следствия, в июле прошлого года женщина по просьбе знакомых стала посредником в передаче взятки в 300 тысяч рублей работнику республиканской психиатрической больницы. Деньги предназначались за выдачу фиктивного заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы о признании умершего гражданина недееспособным. Этот человек перед смертью распродал свое имущество общей стоимостью свыше 52 миллионов рублей.

— В силу занимаемой должности сотрудник медицинского учреждения не мог выдать такой документ и распорядился деньгами по своему усмотрению, — сообщает прокуратура.

Кроме того, в июне 2022 года обвиняемая помогла руководителю коммерческой фирмы-должника снять обременения с расчетного счета. В результате более 11,6 миллиона рублей были перечислены на незаблокированный счет и оказались в распоряжении руководителя фирмы.

За противоправные действия экс-чиновница получила кухонную мебель и оборудование стоимостью более 670 тысяч рублей, которые были оплачены, доставлены и установлены в ее квартире.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Начальницу отдела судебных приставов уволили. Материалы возбужденного на нее уголовного дело направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

