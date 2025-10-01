Четверть населения Молдовы составляют пожилые люди

Из общего числа лиц пожилого возраста 371,4 тысячи человек (или 60,2%) составляли женщины, из них 40,0 тыс. человек (или 10,8%) — женщины старше 80 лет.
Доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения за последние пять лет непрерывно увеличивается, с 22,4% на начало 2021 года до 25,9% на начало 2025 года, уточняют в НБС. При этом за последние пять лет наблюдается рост доли пожилых людей в возрастной группе 70−74 года в общей численности пожилых людей — на 3 процентных пункта (с 19,0% — на начало 2021 года до 22,0% на начало 2025 года). Доля пожилых людей в возрастной группе 60−64 года, наоборот, снижается: на 4,5 процентных пункта, с 33,8% на начало 2021 года до 29,3% на начало 2025 года.
Коэффициент старения населения Молдовы на начало текущего года составил 25,9%, что соответствует высокому уровню демографического старения. По сравнению с началом 2021 года он увеличился на 3,5 процентных пункта.
По данным Национальной кассы социального страхования, на 1 января 2025 года общая численность пенсионеров в республике составляла 672,7 тысячи человек, из них 529,7 тысячи, или 78,7% от общего числа, — пенсионеры по старости. Женщины составляли 66,6% от общего числа пенсионеров по старости.
Средний размер пенсии по старости в 2024 году составил 3983,9 лея (около 203 евро), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 8,2%, а по сравнению с началом 2021 года — на 92,7%. Средний размер пенсии по старости для мужчин составил 4469 леев (около 228 евро), а для женщин — 3740,2 лея (порядка 191 евро). Таким образом, гендерная разница в размере пенсий по старости составила 16,3% по сравнению с 20,3% на начало 2021 года.
Средний размер прожиточного минимума для пенсионеров по возрасту в 2024 году составил 2475 леев (126 евро), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3%.
Размер минимальной пенсии по возрасту по состоянию на начало 2025 года составил 2777,9 лея (примерно 142 евро), он покрывал прожиточный минимум пенсионера на 12,3%.
Информация представлена без данных о населении населенных пунктов левобережья Днестра и муниципия Бендеры.