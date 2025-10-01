Четверть населения Молдовы составляют пожилые люди

Доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения за последние пять лет непрерывно увеличивается, с 22,4% на начало 2021 года до 25,9% на начало 2025 года, уточняют в НБС. При этом за последние пять лет наблюдается рост доли пожилых людей в возрастной группе 70−74 года в общей численности пожилых людей — на 3 процентных пункта (с 19,0% — на начало 2021 года до 22,0% на начало 2025 года). Доля пожилых людей в возрастной группе 60−64 года, наоборот, снижается: на 4,5 процентных пункта, с 33,8% на начало 2021 года до 29,3% на начало 2025 года.