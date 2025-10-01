Дорожное покрытие обновлено на Варшавском шоссе в Москве

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Варшавском шоссе, в общей сложности отремонтировали 745 тыс. кв. м. Работы были организованы по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении в границах Москвы — от ул. Большая Тульская до МКАД, включая дублеры», — рассказал Бирюков.