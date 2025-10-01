Дорожное покрытие обновлено на Варшавском шоссе в Москве

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Варшавском шоссе, в общей сложности отремонтировали 745 тыс. кв. м. Работы были организованы по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении в границах Москвы — от ул. Большая Тульская до МКАД, включая дублеры», — рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что ранее ремонт на Варшавском шоссе проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
«Ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения», — отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн тонн смеси.