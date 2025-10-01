При ПАС экономика Молдовы достигла дна: Это подтверждено официальной статистикой, которую боялись публиковать до выборов

Шёл пятый год правления Майи Санду и её партии, сопряжённый с беспрецедентной открытостью внешних партнёров, ускоренной евроинтеграцией, благоприятной геополитической конъюнктурой, заговорившим на лимбе Макроном, освобождением от энергетических и прочих оков России, выходом из соглашений СНГ, внесением «румынского языка» в Конституцию, внесением евроинтеграции в Конституцию, расширением полномочий силовиков, отменой жалобных книг и мокрых печатей, цифровизацией всего и вся… и всё равно всё это не обеспечивает никакого экономического роста Молдовы.