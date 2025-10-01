Бюро статистики Молдовы опубликовало данные по росту экономики, которые решило не объявлять перед парламентскими выборами.
Теперь понятно почему.
Во втором триместре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП вырос на 1,1%, а с учётом первого триместра, который был в минус, экономика Молдовы в 2025 году практически не развивается.
Шёл пятый год правления Майи Санду и её партии, сопряжённый с беспрецедентной открытостью внешних партнёров, ускоренной евроинтеграцией, благоприятной геополитической конъюнктурой, заговорившим на лимбе Макроном, освобождением от энергетических и прочих оков России, выходом из соглашений СНГ, внесением «румынского языка» в Конституцию, внесением евроинтеграции в Конституцию, расширением полномочий силовиков, отменой жалобных книг и мокрых печатей, цифровизацией всего и вся… и всё равно всё это не обеспечивает никакого экономического роста Молдовы.
Повезло, что рост ВВП не интересует правящую партию, пишет romania_ru.
Экономика практически не развивается. Фото: statistica.gov.md.
