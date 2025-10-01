В Москве пройдет проверка систем оповещения населения

«В среду, 1 октября 2025 года, во всех регионах России, в том числе и в Москве, пройдет Всероссийская плановая комплексная проверка систем оповещения населения. В столице проверка системы оповещения начнется в 10:45 по местному времени. Люди услышат из динамиков громкоговорителей музыкальное сопровождение с пением птиц, обитающих в московском регионе», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что длительность сигнала составит 30 секунд. Учитывая регулярные проверки систем оповещения, в среду будет задействованы не все городские устройства, поэтому звуковой сигнал прозвучит не во всех частях Москвы.
«В рамках комплексного подхода к обеспечению безопасности граждан столичного мегаполиса подобные учения для московского региона являются регулярной практикой. В течение года москвичи и жители столицы могут неоднократно слышать подобную музыкальную дорожку в различных местах», — добавил представитель пресс-службы.
Системы оповещения населения являются важнейшим элементом защиты граждан в чрезвычайных ситуациях, подчеркнул собеседник ТАСС. Для поддержания их в рабочем состоянии регулярно проводятся специальные проверки с различной периодичностью. Такие проверки позволяют оценить работоспособность всех средств оповещения, а также готовность сотрудников, которые отвечают за запуск этих средств оповещения населения, заключил представитель департамента.