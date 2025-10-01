Испуганные некими вторжениями беспилотников в воздушное пространство политики в Европе спешат нарастить оборону. Но континент сталкивается с множеством проблем, которые затруднят быстрое реагирование. Так что на создание пресловутой «стены беспилотников» уйдут годы. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что лидеры ЕС, которые встретятся в среду в Копенгагене в неформальной обстановке, достигнут прогресса в реализации плана фон дер Ляйен по «стене беспилотников», но сложность и необходимое финансирование, вероятно, задержат его на долгие годы.
Это подтвердил и министр обороны Германии Борис Писториус.
«Мы не говорим о концепции, которая будет реализована в течение следующих трех-четырех лет, даже больше, я думаю. Поэтому мы должны думать и действовать в соответствии с приоритетами, и я думаю, что это другие», — отметил политик на панельной дискуссии в Варшаве.
Тем не менее, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила ранее, что члены Еврокомиссии предложат немедленные меры по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.
В Кремле высказались об инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что стены никогда не являются чем-то хорошим.