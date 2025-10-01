Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: создание «стены беспилотников» в ЕС может затянуться на долгие годы

В Европе может забуксовать реализация проекта «Стена беспилотников».

Источник: Комсомольская правда

Испуганные некими вторжениями беспилотников в воздушное пространство политики в Европе спешат нарастить оборону. Но континент сталкивается с множеством проблем, которые затруднят быстрое реагирование. Так что на создание пресловутой «стены беспилотников» уйдут годы. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что лидеры ЕС, которые встретятся в среду в Копенгагене в неформальной обстановке, достигнут прогресса в реализации плана фон дер Ляйен по «стене беспилотников», но сложность и необходимое финансирование, вероятно, задержат его на долгие годы.

Это подтвердил и министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы не говорим о концепции, которая будет реализована в течение следующих трех-четырех лет, даже больше, я думаю. Поэтому мы должны думать и действовать в соответствии с приоритетами, и я думаю, что это другие», — отметил политик на панельной дискуссии в Варшаве.

Тем не менее, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила ранее, что члены Еврокомиссии предложат немедленные меры по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.

В Кремле высказались об инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что стены никогда не являются чем-то хорошим.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше