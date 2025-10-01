В Омске не нашлось охранников для двух станций недостроенного метро

В Омске не состоялся аукцион на оказание услуг по охране двух станций метрополитена — «Кристалл» и «Заречная» — в 2026 году. Как следует из протокола, опубликованного на портале госзакупок, ни одна компания не подала заявку на участие в торгах, несмотря на то, что начальная цена контракта составляла почти 5,9 миллиона рублей.