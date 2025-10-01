В Омске не нашлось охранников для двух станций недостроенного метро

В Омске не состоялся аукцион на оказание услуг по охране двух станций метрополитена — «Кристалл» и «Заречная» — в 2026 году. Как следует из протокола, опубликованного на портале госзакупок, ни одна компания не подала заявку на участие в торгах, несмотря на то, что начальная цена контракта составляла почти 5,9 миллиона рублей.
Это уже не первый провал в сфере закупок, связанных с омским метрополитеном. Ранее, в первом полугодии 2025 года, на охрану тех же станций планировалось потратить 6,3 млн рублей, однако частное охранное предприятие «Асгард» выиграло аукцион, предложив сумму в 3,9 млн рублей. Во втором полугодии 2025 года начальная цена снизилась до 2,5 млн рублей, и контракт достался ЧОП «Кондор».
Кроме того, в августе 2024 года также не состоялись торги по продаже недостроенного инженерного корпуса метрополитена — на объект стоимостью 287,9 млн рублей не нашлось покупателей.
Ранее мы писали, что мэрия Омска объединяет восьмое и второе автобусные предприятия.