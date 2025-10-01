Билеты из Перми в Пекин подорожали из-за отмены виз в Китай

«Думаю, что введение безвизового режима — назревшая тема. На сегодняшний день у Китая безвизовый режим действует более чем с 70 государствами. С введением “безвиза” Китай немного разгрузит работу своих консульств, так как желающих поехать очень много, и немного потеряет в сборе пошлин за визу, которая стоила 10 тыс. руб. на человека. Но с другой стороны, приобретет российских туристов. Судя по тому, что стоимость билетов выросла в три раза, мы видим, что количество желающих поехать в Китай огромно. Надеюсь, что со временем стоимость билетов нормализуется и мы будем пользоваться безвизовым режимом, который, конечно, очень удобен», — отметил китаевед, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН Михаил Каменских.