На территории Пермского края в разы выросло количество закрытых точек общепита

Краевой Роспотребнадзор привел статистку проверки точек общественного питания Прикамья с начала года. По ее итогам в Прикамье временно прекратили деятельность 110 предприятий, годом ранее в их число вошли всего 12 точек общепита.
Наибольший всплеск нарушений краевое надзорное ведомство зафиксировало в первой половине года. Наиболее резонансными стали случаи отравления в санатории «Орленок», в кунгурском кафе SHAURMA COSMOS Кунгура и пекарне «Хлебница» в Перми.
После направления Роспотребнадзором материалов проверок в суд деятельность точек общепита приостанавливали на срок до 90 суток.