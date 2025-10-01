Российскую VR-разработку для детей с аутизмом могут адаптировать для Бразилии

Созданное совместно со специалистами Сеченовского университета приложение VR Inclusion авторы ранее представили на Открытой неделе науки БРИКС+ (проект «Наука 0+»), прошедшей в Рио-де-Жанейро в преддверии июльского саммита БРИКС. Программа в сочетании с VR-очками помогает детям и подросткам под контролем тьютора осваивать новые социальные и бытовые навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. Например, они могут научиться выбирать и оплачивать продукты в магазине или тому, как правильно общаться с терапевтом на приеме. Эффективность решения была отмечена по итогам тестирования с участием около 800 российских детей с РАС в возрасте 8−17 лет.