Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительное послание в связи с 76-й годовщиной основания Китайской Народной Республики. Он ответил, что Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Соответствующая информация находится на сайте кремля.

