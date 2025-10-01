Ричмонд
Теплоход «Патриа» поставили на маршрут из Китая в Калининград

Сейчас судно находится в Охотском море.

Источник: «Алгоритм Групп»

Теплоход «Патриа» поставили на маршрут из портов Китая в Калининград. Об этом сообщает в своём телеграм-канале оператор судна «Алгоритм Групп».

«Сейчас теплоход находится в акватории Охотского моря и открыт для коммерческих предложений по перевозке грузов из портов Китая в Калининград и Санкт-Петербург», — сообщил оператор.

«Патриа» может перевозить контейнеры, генеральные грузы, негабаритное оборудование, накатную технику, а также опасные грузы всех классов. Теплоход вмещает до 4000 тонн. Судно оборудовано собственными кранами.

Оператор рассматривает загрузку в портах Китая: Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо и других. Доставка возможна в Калининград и Санкт-Петербург с дальнейшей транспортировкой по России.