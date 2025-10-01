В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и Сургут

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Сталинград (Волгоград) были сняты 1 октября в 7.19. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По данным на онлайн-табло аэропорта, в эту среду в Волгограде отменили рейс SU 1185, который должен был направиться в Москву в 5.45 утра. Кроме того, отменен ночной рейс SU 1184 сообщением Москва (Шереметьево) — Волгоград.
В настоящее время также задерживаются несколько самолетов. В частности, вылет рейса WZ 1263 в Сургут отложили с 9.45 до 10.40, а рейс SU 1181 вылетит в Москву на 2 часа позже, чем запланировано, — в 12.30.
Прилет рейса WZ 1265 из Махачкалы состоится в 10.05 — почти на полтора часа позже, чем по расписанию. Рейс SU 1180 из Москвы приземлится в Волгограде не в 9.30, а в 11.30.