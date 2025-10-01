Собянин: За 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

«Важное направление повышения качества работы московского транспорта — благоустройство территорий около транспортных объектов. На смену узким дорожкам повсеместно приходят удобные тротуары. Хаотичная парковка сменяется организованными парковочными пространствами. Появляются современные фонари, лавочки и озелененные места отдыха. За последние 10 лет мы благоустроили территории около 450 объектов транспорта. В планах на этот год — более 40 подобных объектов, общей площадью свыше 350 га: станции метро, МЦД, московские городские вокзалы и другие территории», — написал Собянин.
Он отметил, что в прошлом году рядом со станцией МЦД-4 «Кусково» организовали удобные подходы и подъезды для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. На ул. 2-я Владимирская и на ул. Новотетерки расширили тротуары, обновили дорожное покрытие, установили современные энергосберегающие фонари и новые остановочные павильоны, разбили газон. А в этом году на ул. Новотетерки оборудовали спортивный кластер с памп-треком и скейт-парком, площадки для стритбола и волейбола.
Возле станции метро БКЛ «Сокольники» благоустроили небольшой транзитный сквер между ул. 5-я Сокольническая и ул. Матросская Тишина. Организовали комфортное пространство для тихого отдыха с прогулочными дорожками, новой парковой мебелью и перголами с качелями. Разбили газон, а поздней осенью высадим в сквере липы, сирень и многолетники, сделаем живую изгородь из кизильника.
Также завершены работы по устройству пешеходного маршрута от жилой застройки к станции метро «Аэропорт Внуково» в районе Внуково. Оборудовали регулируемый переход через Боровское шоссе, привели в порядок тротуары и подъезды к жилым домам, разбили газон и установили современные фонари. Скоро завершится благоустройство Центрального парка.
«Комфортное общественное пространство создали возле станции метро “Отрадное”. Возле выходов из метро обустроили зеленые зоны отдыха, установили перголы с качелями. Уютные скверы благоустроили на ул. Хачатуряна и на ул. Декабристов. На пересечении Северного бульвара и ул. Декабристов привели в порядок еще одну зону отдыха: разбили газон, установили лавочки, сделали освещение. На месте пустыря у многоуровневой перехватывающей парковки на Северном бульваре появилось террасное общественное пространство в экостиле с необычными фонарями и удобными деревянными скамейками на подпорной стенке из архитектурного бетона Поздней осенью здесь высадят разнообразные зеленые насаждения. А на пересечении ул. Хачатуряна и Каргопольская создали детскую и спортивную площадки», — подчеркнул мэр.
По словам Собянина, удобные пешеходные маршруты появились возле станции «Останкино» МЦД-3. В ходе благоустройства сделали удобные подходы и подъезды к станции и комфортную пересадку между разными видами транспорта. На ул. Новомосковская и в проезде Дубовой рощи расширили тротуары, обновили дорожное покрытие, заменили опоры освещения. Дополнительно установили новые остановочные павильоны и организовали парковки для автомобилистов.