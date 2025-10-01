Собянин: За 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Он отметил, что в прошлом году рядом со станцией МЦД-4 «Кусково» организовали удобные подходы и подъезды для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. На ул. 2-я Владимирская и на ул. Новотетерки расширили тротуары, обновили дорожное покрытие, установили современные энергосберегающие фонари и новые остановочные павильоны, разбили газон. А в этом году на ул. Новотетерки оборудовали спортивный кластер с памп-треком и скейт-парком, площадки для стритбола и волейбола.