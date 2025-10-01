Ричмонд
Здание «Крокуса» восстановили после теракта со 150 погибшими — видео Life.ru

Здание «Крокус Сити Холла» восстановили после теракта, унёсшего жизни 150 человек в 2024 году. Ожидаемая дата открытия — весна 2026 года, то есть примерно через два года после трагедии. Видео с места публикует Life.ru.

6фотографий

Здание «Крокуса» восстановили после теракта. Видео © Life.ru.

На кадрах видно, что полностью восстановлено остекление, а также вывеска концертного зала имени Магомаева. Сейчас ведутся работы по восстановлению фасада и кровли. Во время нападения террористов здание выгорело, а крыша зала обвалилась.

Напомним, что в марте 2024 года вооружённые люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они расстреливали людей, а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек, включая 6 детей, ранены 609. Четырёх преступников поймали на следующий день в Брянской области, по пути к границе с Украиной. Также были найдены и арестованы пособники террористов. Следствие по делу уже завершено, обвинения предъявлены 27 фигурантам, включая исполнителей и пособников.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.