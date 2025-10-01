Аэропорт Оренбурга временно приостановил работу

А ночью 25 сентября прекращал работу на время аэропорт Сочи. Меры приняли в целях обеспечения безопасности перелетов. К 04:00 по ограничения сняли. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации. За два часа, что действовали ограничения, на запасные аэродромы ушли два борта.