Аэропорт Оренбурга временно приостановил работу

В аэропорту Оренбурга были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Оренбург — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Между тем, 27 сентября временные ограничения вводились в аэропортах городов Казань и Ульяновск. Воздушные гавани не принимали и не выпускали рейсы для безопасности пассажиров, сообщали в пресс-службе Росавиации.
А ночью 25 сентября прекращал работу на время аэропорт Сочи. Меры приняли в целях обеспечения безопасности перелетов. К 04:00 по ограничения сняли. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации. За два часа, что действовали ограничения, на запасные аэродромы ушли два борта.